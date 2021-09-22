Установлен реальный владелец квартиры, где самарский «Плюшкин» устроил помойку

Из-за мусора в квартиру почти невозможно зайти Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У «нехорошей» квартиры по адресу пер.Сиреневый, 4а объявился новы владелец. «Нехорошей» (мягко говоря) эту квартиру назвали из-за жильца, который в ней обитает – Петр (в народе его прозвали Плюшкиным) несет к себе домой с помойки всякий мусор. У него дома расплодились насекомые и грызуны, которые теперь разбегаются по соседям. Жалобы в разнообразные инстанции долгое время не приносили ощутимого результата.

После публикации на сайте «КП-Самара» за дело взялась администрация Куйбышевского района. И вскоре выяснились весьма неожиданные вещи.

- Оказывается, собственник квартиры не Петр, а его брат, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» местные жители. – Он приезжал сюда, так что видел, во что превратилось его жилье.

Какие меры предпримет владелец недвижимости, пока не совсем ясно, но администрация района намерена обязать его очистить помещение. Как долго это займет и увенчается ли затея успехом, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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Договориться с «Плюшкиным» не получается, управы не него найти – тоже (подробности)