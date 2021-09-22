В Самаре прокуратура уличила мэрию в опасном бездействии из-за аварийных домов

Прокуратура потребовала признать аварийными 59 домов в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прокуратура уличила мэрию в опасном бездействии. Причиной претензий надзорного ведомства стал отказ мэрии признавать аварийными 59 домов несмотря на реальную угрозу их обрушения. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Еще в апреле 2021 года сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения жилищного законодательства и вынесли в адрес главы города Елены Лапушкиной представление. Правоохранители потребовали от чиновников незамедлительно организовать работы по обследованию 59 домов в Ленинском, Кировском, Самарском, Советском и Промышленном районах, признать их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Однако весной горадминистрация отказалась выполнять требования прокуратуры, сославшись на нехватку денег.

Тем не менее, состояние домов продолжало оставаться плачевным.

- Существовала реальная угроза безопасности жителей этих домов, - сообщает прокуратура. – Поэтому прокурор направил в суд административный иск о признании бездействия администрации города незаконным и понуждении к выполнению своих обязанностей, потребовав провести обследование домов и признать их аварийными.

21 сентября суд встал на сторону прокуратуры, признав требования надзорного ведомства совершенно правомерными. После того, как решение вступит в законную силу, его исполнение в прокуратуре пообещали проконтролировать.