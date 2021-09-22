Самара попала в ТОП-15 самых дождливых городов-миллионников

Самара вошла в ТОП-15 самых дождливых городов-миллионников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вошла в ТОП-15 самых дождливых годов-миллионников. Такой рейтинг составили аналитики Яндекс.Погода. В исследованиях учли наблюдения октябрьских дождей за последние 10 лет.

По мнению экспертов, в Самаре в среднем чуть больше 7 дождливых дней в месяц, а на город выпадает порядка 49 миллиметров осадков за эти дождливые дни.

Самара обогнала по количеству осадков Воронеж, Ростов-на-Дону и Волгоград. Первым в рейтинге, вопреки ожиданиям, стал не Санкт-Петербург – самым дождливым городом признали Пермь.