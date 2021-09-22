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Общество22 сентября 2021 16:58

В Самаре на берегу Волги установили элитные гаражи. Показываем, что происходит

Элитные парковочные места попали на видео, снятое местным блогером
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Прямо на берегу будут хранилища для катеров. Фото: скрин видео

Прямо на берегу будут хранилища для катеров. Фото: скрин видео

Самарский блогер Евгений Щекин снял на видео строительство элитных гаражей на берегу Волги на ул. Лейтенанта Шмидта. Видеозапись самарец выложил в своем канале.

На снятое с высоты птичьего полета видео попала строительная площадки. Прямо перед рядом элитных коттеджей на берегу Волги возводятся специальные гаражи для лодок – эллинги.

Строительство уже вызвало немало беспокойства у местных жителей. В частности, самарцы опасаются, что из-за проведения работ берег может просто-напросто «сползти». Однако власти заверяют, что проект предусматривает в том числе берегоукрепление.

Смотреть видеосюжет
В Самаре на берегу Волги построят гаражи для лодок
В Самаре на берегу Волги построят гаражи для лодок
Автор видео - Евгений Щекин