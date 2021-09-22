Осадки и ветер ожидают жителей Самарской области 22-24 сентября

Не забудьте зонтик - синоптики прогнозируют дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни жителей Самарской области ожидает дождливая и ветреная погода. Зато температура воздуха немного повысится. Такие прогнозы озвучили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в среду до конца дня в Самаре и Самарской области ожидается дождливая погода и сильный юго-восточный ветер, скорость которого составит 8-13 м/с. При этом температура воздуха вечером составит 6...11 °C.

Пасмурно будет и в последующие два дня. В четверг и пятницу жителей Самарской области ожидают дожди, юго-восточный ветер, порывы которого будут достигать 7-12 м/с. Зато станет немного теплее – воздух прогреется до 12...17 °C. Аналогичная погода сохранится и в субботу.

- В Поволжье начал поступать более тёплый влажный воздух, - сообщает гидрометцентр. - К концу рабочей недели влияние южного циклона ослабнет, осадков будет меньше, а температура воздуха приблизится к своей климатической норме.