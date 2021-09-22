Следователи возбудили уголовное дело после столкновения легковушки и «Газели» в Самарской области

Виновником аварии считают погибшего водителя Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, которое произошло 27 августа на 14 км трассы «Урал – Исаклы – Шентала». На этой дороге в Исаклинском районе около половины десятого дня столкнулись Daewoo Nexia и ГАЗ-2705.

- По версии следствия, именно водитель легкового автомобиля не предоставил преимущества движения «Газели», которая ехала по своей полосе, - говорят в региональном Следственном комитете. - В результате произошло столкновение.

В тот момент в иномарке находились четверо: двое взрослых и двое детей. Водитель и один ребенок погибли, второй взрослый и ребенок попали в больницу.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование ведет Шенталинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области.

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