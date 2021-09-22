Самару и область 22 сентября 2021 года накрыли сильные магнитные бури. Что это такое

Магнитные бури могут сказаться на метеочувствительных людях Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самарской области сейчас наблюдаются магнитные бури. Они зафиксированы в воздухе сегодня, 22 сентября. Еще более активно явление будет наблюдаться завтра, 23 сентября.

Как отмечают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца, сильные возмущения сегодня были около 6 утра и 12 часов дня. Всплеск магнитного поля достигал 4 баллов. И если сегодня по прогнозам экспертов вероятность магнитной бури составляла 5 %, то завтра это уже 10 %. 25, 28 и 29 сентября вероятность этой активности тоже велика.

Как говорят специалисты, причиной такого явления является солнечная активность. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе спутников, связи и трансформаторов. Кроме того, они иногда сказываются и на самочувствии людей.