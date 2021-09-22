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Происшествия22 сентября 2021 20:30

Самарец зверски убил свою бывшую сожительницу

Дело в ближайшее время будут рассматривать в суде
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Расследование уголовного дела завершено

Расследование уголовного дела завершено

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Промышленного района областной столицы утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Ему вменяют убийство свой бывшей гражданской супруги.

- По версии следствия, преступление было совершено в июне 2021 года. Экс-сожители поругались, и мужчина схватился за нож, - сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Обвиняемый, как считают правоохранители, нанес жертве не менее 28 ударов холодным оружием. От полученных повреждений она скончалась.

Уголовное дело по статье 105 УК РФ уже направили в Промышленный районный суд. В ближайшее дело его будут рассматривать по существу.