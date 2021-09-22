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Общество22 сентября 2021 20:42

Автобусы Самары начали готовить к холодам

Специалисты проверяют, исправно ли все работает
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Проверку перед холодами пройдут все автобусы, это больше 450 машин. Фото: администрация Самары.

Проверку перед холодами пройдут все автобусы, это больше 450 машин. Фото: администрация Самары.

Автобусы Самары начали готовить к холодам. У машин заменили масло, проверили люки, окна, отрегулировали механизмы открывания и закрывания дверей, проверили отопительные системы, привели в порядок теплоизоляцию и т.д, сообщает мэрия города.

- Когда установятся минусовые температуры, предстоит переход на использование зимнего топлива. Сейчас идет подготовка и к этому. Соответствующие контракты заключены с поставщиками, которые ранее хорошо себя зарекомендовали. Это проверенные компании, поставляющие качественное топливо, - заверила представитель компании-перевозчика «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

Проверку перед холодами пройдут все автобусы, это больше 450 машин. Отопление должно быть в каждой из них. На осмотр и – если понадобиться – небольшой ремонт обычно уходить от 20 минут до полутора часов. Серьезный ремонт технике сейчас не нужен.