В Самаре с МП «Благоустройство» хотят взыскать через суд более 20 млн рублей

Суть претензии компании к МП "Благоустройство" пока не раскрывается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подали в суд на МП «Благоустройство». Один из поставщиков предприятия намерен взыскать с него крупную сумму денег.

Во вторник, 21 сентября, в арбитражный суд Самарской области поступил иск от ООО «АБЗ-1». Компания, которая занимается производством асфальтобетона, потребовала взыскать с МП «Благоустройство» 20 789 593 рубля. Суть претензии пока не раскрывается. Дата заседания еще назначена.

Согласно данным из открытых источников, «АБЗ-1» постоянно участвует в госзакупках. К примеру, между МП «Благоустройство» и компанией ранее было заключено 24 контракта. Первое выступало заказчиком, вторая — поставщиком.