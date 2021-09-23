Самарцы могут помочь воспитанникам школы-интерната освоить швейные профессии

Проект уже реализуется и расходные материалы очень нужны. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В России успешно стартовал благотворительный социальный проект "День профессий". Благодаря этому проекту фонд помощи детям "ДетскиеДомики" создает благоприятную среду для развития у детей и подростков навыков профессионального самоопределения и самостоятельности, необходимых во взрослой жизни. В частности курс «День профессий в индустрии Моды» поможет ребятам освоить швейное дело.

В течение 2021-2022 учебного года в 4-х специализированных школах интернатах для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 20 лет пройдут не менее 350 мероприятий. Ребят ждет годовой курс занятий по профориентации с тестированиями, анкетированием, групповыми и индивидуальными консультациями по профессиональному самоопределению, поездками на предприятия города, волонтеры профнаставники познакомят детей с профессиями в индустрии моды. Юные участники проекта будут вести дневники участия и портфолио, участвовать в конкурса и презентации «Профессия моей мечты».

В каждом интернате для воспитанниц, победительниц тематического конкурса, пройдет практический курс занятий «Мастерская Моды» в швейной мастерской школы-интерната с представителями профильных профессий, мастер-классами и практическими заданиями. Финалом проекта станет показ моделей одежды, созданных выпускницами курсов.

Чтобы ребята без сложности смогли освоить профессию, фонд помог обновить кабинеты и швейные мастерские в четырех школах-интернатах, в том числе в Тольяттинской школе-интернате № 5 для детей с патологией слуха. Однако для успешной реализации проекта необходимы расходные материалы и мелкая бытовая техника для проведения курса занятий по профориентации в индустрии моды и швейного дела.

Для полноценной реализации проекта в четырех школах-интернатах необходимо:

- гладильные доски, утюги, отпариватели - 49200 руб.

- манекены - 12700 руб.

- нитки, иглы, булавки, ножницы, шпульки, лапки, мелки, масло и иные расходные материалы для швейных машин и шитья - 49740 руб.

- ткани, фурнитура - 42360 руб.

Проведение занятий по профориентации и профессиональной подготовке в период нахождения ребенка в школе-интернате повысят его шансы на выбор профессии и успешную адаптацию в обществе в дальнейшем. Подарить детям возможность получить предпрофессиональную подготовку и базовые навыки в швейных профессиях может каждый неравнодушный человек. Поддержать проект можно как финансово, так и информационно.

Подробнее узнать о проекте и внести свой вклад можно на сайте День профессий в индустрии Моды | Planeta.