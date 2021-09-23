В Самарской области двоих браконьеров наказали за вылов 614 раков

Ущерб от действий браконьеров превысил 140 тысяч рублей / Фото: Сызранское ЛО МВД на транспорте

Приволжский районный суд вынес наказание двоим жителям села Бестужевка. Мужчин поймали на незаконной ловле рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД на транспорте.

Полицейские выявили браконьеров в июне 2021 года в протоке Волге. Мужчины использовали пять многозаходных ловушек, которые являются запрещенными орудиями лова. Они незаконно добыли 614 раков. Ущерб от действий рыбаков составил свыше 140 тысяч рублей.

Браконьерам назначили судебный штраф в 7 тысяч рублей каждому. Кроме того, все их ловушки, которые ранее изъяли сотрудники полиции, будут уничтожены.