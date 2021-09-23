Полиция назвала предварительную причину смертельного ДТП у парка Гагарина в Самаре

Женщина не справилась с управлением и протаранила бетонный столб Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В полиции рассказали подробности жуткого ДТП у парка Гагарина в Самаре. Накануне вечером, 22 сентября, там разбилась насмерть 34-летняя автомобилистка.

Все произошло примерно в 22:30 на пересечении улиц Стара-Загора и XXII Партсъезда. Женщина ехала на автомобиле Peugeot со стороны улицы Советской Армии. По предварительной версии полицейских, на кольце она не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением. В итоге иномарка влетела в световую опору.

Автомобилистка скончалась на месте. Из покореженной машины ее доставали спасатели. По данным ГУ МВД по Самарской области, за последний год женщину 8 раз привлекали к административной ответственности. Сотрудники ГИБДД выписывали ей штрафы за нарушение скоростного режима.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать все детали аварии. Проводится проверка.