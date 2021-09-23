Ближе к природе: каждый пятый россиянин мечтает о загородной недвижимости

Исследование проводилось в августе-сентябре 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый пятый россиянин (19%) мечтает жить за городом, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование, опросив жителей городов с населением более 500 тыс. человек. За первое полугодие 2021 года желающих купить дачи стало больше на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дома для постоянного проживания — на 34%, а земельные участки — на 31%.

О приобретении дачи чаще всего задумываются в Тольятти и Новокузнецке (по 6% жителей), Новосибирске, Саратове, Ярославле, Ульяновске и Санкт-Петербурге (по 5% жителей). Покупку загородного дома рассматривает каждая пятая семья из Воронежа, Рязани, Москвы и Липецка. Земельными участками больше всего интересуются в Санкт-Петербурге (6%), Москве (5%), Тюмени (4%), Екатеринбурге (4%) и Краснодаре (4%).

Дачи и загородные дома россияне рассчитывают приобрести в среднем за 60 тыс. рублей за квадратный метр. Больше готовы заплатить москвичи — 158,2 тыс. рублей за квадратный метр. Высокие ценовые ожидания также у жителей Петербурга (114,1 тыс. за метр), Владивостока (105,6 тыс.), Казани (83,9 тыс.), Краснодара (83,3 тыс.), Тюмени (83,3 тыс.), Хабаровска (83,3 тыс.), Нижнего Новгорода (65,5 тыс.), Екатеринбурга (63,3 тыс.) и Новосибирска (62,2 тыс. рублей).

Респонденты, которые не готовы к покупке загородной недвижимости, часто присматриваются к её аренде. По данным опроса, в среднем по году дома чаще всего арендуют на лето: так ответили 61% респондентов. При этом 20% домов снимают на выходные или праздники, 15% — на длительный срок для постоянного проживания.

В среднем по России арендаторы загородной недвижимости рассчитывают на цену жилья на природе в 14 тыс. рублей в месяц. В Москве стоимость аренды выше среднерыночной — 18 тыс. рублей в месяц.

- Как показал опрос, выбирая дачу или загородный дом для постоянного проживания, большинство потенциальных арендаторов интересуются наличием бассейна (33%), бани или сауны (17%), общим уровнем комфорта дома и близостью к городу (по 14%). При этом только каждый пятый опрошенный заявил о важности низкой цены аренды. Арендаторов и владельцев загородного жилья объединяет необходимость защиты имущества. При непредвиденной ситуации именно страховой полис поможет защитить себя от незапланированных расходов. Например, договор по программе «Защита дома» от СберСтрахования можно оформить на себя, но выгодоприобретателем будет лицо, имуществу которого причинён вред. Таким образом, обезопасить себя сможет не только владелец жилья, но и съёмщик, - отметил Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.

Программа «Защита дома» — конструктор, с помощью которого клиент может сформировать программу страхования под свои нужды с объёмом покрытия до 2,9 млн рублей. Обеспечить страховой защитой можно квартиру, апартаменты, дом или дачу. Оформить договор страхования можно в любом отделении СберБанка, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберСтрахования всего за несколько кликов. При этом в приложении страховку можно оформить по подписке — на тот период, который необходим: на месяц, квартал или год. В СберБанк Онлайн также можно пройти весь процесс урегулирования убытков — от подачи заявления о страховом событии до получения выплаты. Срок рассмотрения обращений, поданных онлайн, сокращается в среднем до пяти дней.