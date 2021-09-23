Самарцы смогут подключиться к МТС в салоне Mi Store в «Меге»

В Самаре возможность подключиться к мобильной связи и экосистемным сервисам МТС доступна клиентам салона Mi Store, расположенного в ТРЦ «Мега».

Теперь в салоне Mi Store можно протестировать и приобрести не только товары для «умного дома», но и цифровые сервисы экосистемы МТС, в том числе подписку на онлайн-кинотеатр, музыкальные стриминговые платформы, медиабиблиотеку с тысячами цифровых книг и облачные хранилища для личных файлов пользователей. В Mi Store также представлен самый широкий ассортимент продукции Xiaomi в Самаре: телевизоры, самокаты, смартфоны, модемы, роутеры, бытовая техника, аксессуары, носимые «умные» устройства и элементы «умного дома».

«Бренд Xiaomi давно зарекомендовал себя как производитель качественной электроники и высокотехнологичных устройств. Благодаря нашему партнерству самарцы теперь смогут приобретать современную надежную технику, сразу же «прокачивая» ее дополнительными сервисами для более комфортного использования. Например, для обладателей смартфонов подойдет подписка МТС Premium, включающая самые популярные развлекательные сервисы, а для покупателей Smart TV – наш онлайн-кинотеатр KION с сотнями новинок кино и сериалов. Кстати, наши экосистемные сервисы доступны для абонентов не только МТС, но и других мобильных операторов», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

«Сотрудничество с МТС очень важный шаг для нашего развития. Покупатели продукции Xiaomi, новые и постоянные, оценят возможность не только приобрести новый смартфон или другое устройство, но и подключиться к связи с дополнительными сервисами МТС в наших магазинах Mi Store» — комментирует Николай Тюрин, генеральный директор ООО «Смарт Оранж», под управлением которого находится сеть авторизованных салонов Mi Store.

Адрес салона Mi Store, участвующего в программе: Самара, Московское шоссе, 5, ТРЦ «Мега».

Подключиться к МТС в салонах Mi Store и HitBuy смогут жители 18 регионов России, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Новосибирской, Свердловской, Калининградской областей, Карелии, Татарстана и др.