В Самаре устроили тур для журналистов со всей страны

Волжские виды

«В Самаре хорошо!» именно с таким лозунгом 20 и 21 сентября в Самаре прошел двухдневный пресс-тур для представителей СМИ из Москвы, Пензы, Уфы, Тольятти и других городов.

Пресс-тур организован Департаментом экономического развития и инвестиций Самары.

В первый день участники отправились на обзорную экскурсию на автобусе-кабриолете. Единственный в Самаре открытый экскурсионный автобус с системой аудиогид. В ходе экскурсии посетили музей Модерна, музей Эльдара Рязанова. Позже представители СМИ прокатились по Волге на теплоходе и оценили красоту города уже с другого ракурса, пообедали в ресторане с купеческим прошлым, где попробовали блюда волжской кухни. Но самое главное «блюдо», это конечно – «Жигулевское». В знаменитом баре «На Дне» продегустировали 3 сорта пенного напитка и копченую волжскую рыбку.

После насыщенного первого дня, журналистов и блогеров, ждал комфортный отдых и спа зона в отеле «7 Avenue Hotel & Spa 5*».

Второй день пресс-тура, был не менее насыщенным. Участники отправились в экологически чистый район города - Красноглинский, где у подножия Сокольих гор, расположился военно-исторический комплекс «Русская Слобода». Здесь у каждого участника пресс-тура получилось окунуться в мир русской сказки, попить чай из самовара в настоящем тереме.

Но стоит отъехать на несколько километров, и оказываемся уже в современном мире. Апартаменты Sky-village, расположенные в заповеднике «Сокольи горы», предлагает комфортный отдых с великолепным видом. Неподалеку от комплекса, расположилась одна из красивых и современных панорамных площадок города - «Вертолётная площадка».

Затем представители СМИ отправились на экскурсию по стадиону «Солидарность Арена», построенному к чемпионату мира по футболу 2018г.

В завершении второго дня участников пресс-тура ожидал ужин в одном из новых ресторанов города «Жизнь удалась», где журналисты смогли оценить волжскую кухню с необычной подачей.

За эти два дня журналисты отметили, что Самара прекрасный город, с большой историей, архитектурой, прекрасными людьми и вкусной кухней.

Участники оставили хорошие, теплые отзывы о прошедшем туре, убедились, что #ВСАМАРЕХОРОШО и теперь смело рекомендуют Самару для отдыха!