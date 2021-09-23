«По всей плите рассыпан серый порошок»: что увидели полицейские при обыске у любовницы самарского депутата

И полицейские, и понятые, говорили, что шли "брать" другого человека Фото: Александра БУДАЕВА

В Октябрьском районном суде продолжают рассматривать уголовное дело в отношении Дениса Штейна – некогда он был депутатом, в соцсетях активно «боролся» с наркотиками, а в ноябре прошлого года был задержан в квартире, буквально нашпигованной «синтетикой».

Жилье принадлежало его возлюбленной Екатерине, опера, которые проводили обыск, вспоминают, что шли задерживать именно ее. Вот только когда стражи порядка спросили «чье добро?», Денис Штейн почему-то заявил, что его.

Родственники и друзья говорят, что сделал он это, потому что считал, будто Екатерина от него беременна и хотел защитить ее. Сама же Екатерина в суде заявила, что она с наркотиками дела никогда не имела, а вот Денис ими то и дело «баловался».

- Когда мы зашли на кухню, порошок был рассыпан прямо на варочной поверхности, - вспоминали полицейские в суде. – Отдельные свертки нашли также в черном пакете и женской толстовке в кухне-гостиной, а также в детской.

Как они там оказались, до сих пор доподлинно неизвестно.

Депутату грозит длительный срок лишения свободы, если его вина будет доказана в суде. Сам Денис Штейн показания еще не давал.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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