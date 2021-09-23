Тепло во всех домах Тольятти появится к 25 сентября

В Тольятти через два дня должно везде появиться отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти тепло во всех домах должно появиться к 25 сентября 2021 года. Об этом рассказал глава города Николай Ренц в своем инстаграм-аккаунте. Он отметил также, что на 23 сентября 2021 года отопление уже дали во всех школах и детских садах. И призвал о любых проблемах, касающихся коммунальных услуг, сообщать ему лично.

- Вчера вечером возникла проблема в школе №2, которая расположена в Шлюзовом районе, но и ее уже устранили. Если есть где-то нарекания, касающиеся отопления в социальных учреждениях, прошу родителей сообщать мне в личные сообщения, - написал он.

По его словам на 17.00 22 сентября отопление уже появилось в 600 многоквартирных домах. Из-за требований ресурсоснабжающих организаций по соблюдению гидравлического режиме невозможно включить отопление везде одновременно. Процесс идет постепенно и уже до 25 сентября с ним планируют справиться. При этом в комментариях жители уже начали оставлять адреса домов, где все еще холодно. Напомним, в этом году отопление решили начать давать раньше, чтобы не усложнять эпидемиологическую обстановку. В регионе похолодало резко и сильно, поэтому согреть горожан решили пораньше. Отопление в соцучреждениях начало появляться уже с 16 сентября в домах - с 20 сентября. При этом тепло дали еще не во все школы Самарской области.