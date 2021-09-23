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Спорт23 сентября 2021 17:04

Финал Кубка России по футболу среди женских команд пройдет в Самаре

2 октября его примет «Солидарность Самара Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Трофей разыграют петербургский «Зенит» (на фото) и московский «Локомотив». Фото: женская футбольная команда «Зенит».

Трофей разыграют петербургский «Зенит» (на фото) и московский «Локомотив». Фото: женская футбольная команда «Зенит».

Финал Кубка России по футболу среди женских команд пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Трофей разыграют петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», сообщает официальный сайт команды с берегов Невы. Встреча пройдет в субботу, 2 октября, в 12:30 по самарскому времени (11:30 по московскому).

Пока официально не озвучили, сколько зрителей пустят на игру, однако известно, что трибуны не будут пустыми. Организаторы планируют выпустить билеты в продажу.

На пути к финалу «Зенит» обыграл «Химки», «Звезду-2005» и «Чертаново» - обидчика самарских «Крыльев Советов». «Локомотив» же выбил из сетки «Ростов», «Енисей» и «Рязань-ВДВ».