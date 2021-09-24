Объем роботизированных коммуникаций среди клиентов Сбера вырос более чем в 2 раза

По итогам 7 месяцев 2021 года объем исходящих звонков, которые совершили клиенты банка, вырос более чем в 2 раза и составил 84,5 млн минут, сообщил на Международном правовом банковском форуме вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

По итогам 2021 года ожидается рост числа звонков на 47% относительно прошлого года. Чаще всего роботы-операторы используются в телемаркетинге, лидогенерации, подборе и адаптации персонала.

Согласно подсчетам разработчика технологии – дочерней компании Сбера АБК, для клиента использование робота сокращает стоимость минуты разговора в 7 раз. Время диалога робота-оператора в среднем в 2 раза меньше, чем у оператора колл-центра, работающего по аналогичному скрипту. При этом положительных результатов переговоров у робота на 22% больше, чем у оператора.

Максим Дегтярев, Вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка:

- Технология доказала свою эффективность: ею пользуется более пятидесяти крупнейших российских компаний, из них 70% относятся к финансовому сектору. Если говорить непосредственно о процессах взыскания, то робот даёт экономию времени и издержек, корректно общается с должниками. Кроме того, его функционал можно настроить в соответствии со всеми законодательными ограничениями. Однако полностью заменить людей робот не сможет: сложные ситуации, требующие погружения в проблему, под силу решить только человеку. На робота можно перевести значительный объем рутинного взаимодействия с клиентами