Тольяттинский «Акрон» объявил о новом титульном спонсоре

Название и логотип «Росатома» теперь будет на форме «Акрона». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Государственная корпорация «Росатом», которая объединяет несколько сотен предприятий атомной отрасли, стала новым титульным партнером футбольного клуба «Акрон», выступающего в ФНЛ. Об этом сообщает официальный сайт тольяттинского клуба. Партнерство «Росатома» и футбольного клуба стало частью соглашения о взаимодействии госкорпорации и АО «Акрон Холдинг».

- Это знаковое событие для футбольного клуба «Акрон», - сказал учредитель ФК «Акрон» Павел Морозов. - Мы рады, что наш молодой клуб смог обрести стратегического партнера такого уровня. Взаимодействие с «Росатом» будет направлено на развитие спортивной инфраструктуры, проведение совместных мероприятий, популяризацию спорта, детского и юношеского футбола. На сегодняшний день перед нашей командой стоит задача занять лидирующие позиции в подэлитном дивизионе страны и в ближайшей перспективе добиться выхода в Премьер-Лигу. Надеемся на успешное и долгосрочное сотрудничество.

Партнерство «Росатома» и футбольного клуба стало частью соглашения о взаимодействии госкорпорации и АО «Акрон Холдинг». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

«Акрон» проводит свой второй сезон в Футбольной национальной лиге. После 12 туров тольяттинцы идут на 15 месте в турнирной таблице. В эту субботу, 25 сентября, красно-черные в Жигулевске примут лидера ФНЛ московское «Торпедо». Встреча начнется в 18:00 по самарскому времени.