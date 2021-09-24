Результаты выборов в Самарской области признали легитимными все оппозиционные партии

Выборы в Самарской области прошли на высоком уровне

Эксперты «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) подвели итоги трехдневных выборов депутатов Госдумы и губдумы в Самарской области. По мнению экспертов, результаты выборов легитимны и отражают специфику ситуации в регионе.

В АПЭК отметили результативную работу по сдерживанию протестных настроений в Самарской области. Напомним, «Единая Россия» в регионе победила на выборах в Госдуму с 44,3% голосов. На выборах в облпарламент «Единая Россия» получила 44,26% голосов избирателей, также в число депутатов вошло 20 единоросов-одномандатников.

- Итоги выборов в Самарской области отражают специфику ситуации в регионе. Их результаты признали все оппозиционные партии. А признание победителем коммуниста Михаила Матвеева, несмотря на попытки обжалований, дополнительно подтверждают легитимность результатов, - отметили в АПЭК.