Качество электроснабжения поселка Радиоцентр повысят к концу октября

В поселке Радиоцентр модернизируют систему электроснабжения / Фото: предоставлено ССК

В поселке Радиоцентр, что в Кировском районе Самары, завершают реконструкцию системы электроснабжения. Работы проводят специалисты АО «ССК».

Модернизация распределительных сетей, от которых запитаны жилые дома, соцобъекты и коммерческие учреждения на улицах Парадной, Дальней и Технической, стартовала летом. К настоящему времени основной объем работ завершен. В поселке по новой схеме проложили 12 выделенных линий. Их общая протяженность составляет около 7 км.

Также там установили 30 распределительных шкафов с целью обеспечить бесперебойное электроснабжение каждого абонента. Кроме того, специалисты оперативно благоустроили территорию, где проходили траншеи, - построили асфальтовые дорожки и тротуары, засеяли газоны.

- Электросети подключат от подстанции ТП-6036, построенной к ЧМ-2018. В конце октября, когда будет завершена реконструкция, жители получат также обновленную систему учета потребленной электроэнергии, - рассказали в пресс-службе Самарской сетевой компании.

Напомним, Радиоцентр был построен в конце 40-х годов прошлого века. Когда электрические сети поселка передали на обслуживание ССК, они находились в ветхом состоянии. Кабельные линии устарели и износились. Если происходила авария на одном участке, свет гас во всех домах, в том числе и в котельной. В итоге зимой местные жители могли остаться не только без электричества, но и без тепла. Модернизация сетей должна повысить качество энергоснабжения.