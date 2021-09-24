Дмитрий Азаров в День машиностроителя вручил госнаграды работникам «ОДК-Кузнецов»

Губернатор наградил лучших машиностроителей региона / Фото: "ОДК-Кузнецов"

В четверг, 23 сентября, в Самарской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя. На нем губернатор Дмитрий Азаров наградил лучших представителей отрасли, в их числе — работники завода «ОДК-Кузнецов».

Так, фрезеровщика Анну Султанову удостоили почетного звания «Заслуженный работник промышленности». Старшему контрольному мастеру Антонине Дмитриевой и начальнику бригады ОКБ Олегу Гречишникову вручили почетные грамоты. А начальника цеха № 88 Сергея Игнатенко наградили медалью второй степени «За доблестный труд» Союза машиностроителей России.

Анна Султанова работает фрезеровщицей более 45 лет. За эти годы она освоила все фрезерные станки в цехе производства ракетных двигателей, а также профессии шлифовщицы и сверловщицы. Опытный специалист воспитала не одно поколение сотрудников. На заводе также трудится ее сын.

Антонина Дмитриева 40 лет обеспечивает технический контроль изделий. Как наставник она подготовила более 20 контролеров и мастеров. Многие из них сейчас работают на «ОДК-Кузнецов».

Олег Гречишников пришел на предприятие еще студентом. Сейчас под его руководством идет работа по повышению надежности и работоспособности узлов двигателей НК-25 и НК-32.

Сергей Игнатенко трудится на предприятии уже 34 года. Начинал слесарем. Теперь он начальник цеха металлургического производства. Сергей Игнатенко положил начало трудовой династии. На заводе работают два его сына — Алексей и Александр.