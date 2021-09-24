На Московском шоссе в Самаре пригнали технику для строительства высоток. Показываем, что там происходит

Пока работы ведутся не очень активно. Фото: скрин видео

На Московском шоссе в Самаре пригнали технику для строительства многоэтажек. Начало работ на строительной площадке внял на видео с высоты птичьего полета видеоблогер Евгений Щекин.

На видеозаписи видно, что на месте бывшей автостоянки и гаражей на пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова начала работать техника, трактор расчищает и разравнивает будущую стройплощадку. Пока работы ведутся не очень активно, но это только начало.

Здесь собираются построить четыре 23-этажных дома. Жилой комплекс рассчитан на 486 квартир, правда, парковочных мест предполагается всего 258. Жители окрестных домов выступают против этого строительства и даже обращались к властям, но их мнение не было услышано.

Комплекс получит название «Времена года», застройщиком выступит СК «Владимир», разрешение на строительство получено в конце августа. Завершить строительство планируют до конца 2024 года.

Смотреть видеосюжет В Самаре на Московском шоссе пригнали технику для строительство высоток

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре на Московском шоссе вместо автостоянок построят четыре высотки

Сдать жилой комплекс «Времена года» собираются уже к концу 2024 года (подробности)