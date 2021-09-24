Услышал крики за окном и бросился спасать: в Самаре сотрудник УФСИН отбил мужчину от бандитов

Подполковник скрутил одного преступника, а второй спрятался от него под авто / Фото: УФСИН по Самарской области

Сотрудник УФСИН по Самарской области совершил геройский поступок. Подполковник внутренней службы Владимир Шванников спас мужчину от бандитов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Владимир Иванович служит начальником инспекции ведомственной пожарной охраны. Однажды вечером он только вернулся с работы домой, как услышал за окном подозрительные крики. Мужчина выглянул на улицу и увидел, как двое парней в масках избивают человека и требуют отдать им деньги. Сотрудник УФСИН не раздумывая бросился на выручку.

Мастер спорта по биатлону и пожарно-прикладному виду быстро справился с грабителями. Он обезвредил одного бандита. Второй же, впечатлившись его силой и навыками, спрятался под днищем легковушки. Вскоре на место прибыл полицейский патруль. Преступников задержали. В дальнейшем в отношении них возбудили уголовное дело.

На службе Владимир Шванников никому не рассказал, как ему пришлось бороться с бандитами. О мужественном поступке этого скромного человека стало известно случайно.

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