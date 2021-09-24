«Единая Россия» наполовину обновила состав фракции в Госдуме РФ

ЕР получила 324 мандата в нижней палате парламента

Партия «Единая Россия» сохранила конституционное большинство в Госдуме РФ 8-го созыва. Она получила 324 мандата, состав фракции обновился наполовину. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

В этом году вместе с опытными депутатами в нижнюю палату парламента прошли новые в политике лица. Это волонтеры, врачи, учителя, предприниматели, работники культуры и соцсферы. Кроме того, есть представители ОНФ, волонтерского движения «Мы вместе», победители конкурсов «Лидеры России» и «ПолитСтартап». Среди представителей партии появилось много молодежи — около 18%. Почти каждому пятому депутату ЕР не исполнилось 35 лет.

В нескольких регионах полностью или почти обновился депутатский корпус. Среди них Томская, Кемеровская, Ивановская, Калининградская области, Дагестан, Ингушетия.

Напомним, выборы в Госдуму РФ проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. «Единая Россия» выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и одномандатным округам. К примеру, от Самарской области в нижнюю палату парламента прошли три представителя партии: Александр Хинштейн, Виктор Казаков и Андрей Трифонов.