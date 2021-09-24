Плюс 556: в Самарской области обновлен антирекорд по суточному приросту COVID-больных

Около половины новых зараженных выявили в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом. По данным на пятницу, 24 сентября 2021 года, в регионе выявили еще 556 случаев заражения. Это четвертое место по стране.

По информации оперштаба, больше всего инфицированных нашли в Самаре — 237 человек. Затем с 86 больными идет Тольятти. В Новокуйбышевске прибавилось 28 ковид-пациентов, в Кинеле — 21, в Отрадном — 17. В Кинель-Черкасском районе КВИ подтвердилась у 13 жителей в Сергиевском — у 12. Меньше всего зараженных выявили в Камышлинском и Сызранском районах — всего по одному.

Известно, что 41 человек не испытывал никаких симптомов COVID-19. А вот у большинства (515) были признаки ОРВИ или пневмонии. Они сдали тест на КВИ и получили положительный результат.

Скончались еще 20 пациентов с коронавирусом. Самому молодому из них было 39 лет. Мужчина страдал инфекционным заболеванием. Самому старшему — 93 года. Это была женщина, имевшая проблемы с сердечно-сосудистой системой. Общее число летальных случаев в регионе достигло 3 753.