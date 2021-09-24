В Жигулевске 14-летняя девочка решила покататься на Chery матери и устроила ДТП

Юная гонщица влетела в Kia под управлением женщины Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 23 сентября, на улице Морквашинской в Жигулевске произошло ДТП. Его устроила 14-летняя девочка, которая решила покататься на автомобиле Chery своей матери. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, юная гонщица двигалась по жилой зоне от дома № 43 в направлении дома № 39 по улице Морквашинской. На перекрестке равнозначных дорог она не пропустила автомобиль Kia под управлением 37-летней женщины.

В результате столкновения пострадали два человека: 14-летняя пассажирка Chery и женщина-водитель Kia. Медики осмотрели их и отправили лечиться домой.

Что касается предполагаемой виновницы аварии, то информацию о ней направили в отделение ПДН О МВД по Жигулевску и в отдел по делам несовершеннолетних и защите прав управления соцразвития городской администрации.