Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика24 сентября 2021 16:15

Сбербанку присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса

Российский союз промышленников и предпринимателей объявил итоги второго Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса
КомментироватьОставить комментарий(0)

В рамках рейтинга была проведена независимая экспертиза эффективности системы антикоррупционного комплаенс-менеджмента в 59 крупнейших компаниях страны. Система Сбера в этой области была оценена в 100%, что соответствует классу А1 - «Организации/Компании с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции».

Независимая экспертиза проведена в соответствии с критериями международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Ознакомиться с результатами оценки можно на официальных сайтах РСПП и Антикоррупционной хартии российского бизнеса в разделе «Антикоррупционный рейтинг», а также на сайте Сбера в разделе «Комплаенс».