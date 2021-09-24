В Самаре отремонтировали 17 дорог, примыкающих к зоне строительства развязки на Ново-Садовой

Дорожники обновили прилегающие к Ново-Садовой улицы / Фото: Дороги Самарской области Фото: vk.com

В Самаре завершили ремонт 17 участков дорог, примыкающих к зоне строительства двухуровневой развязки на Ново-Садовой. Прилегающие улицы планируют использовать для улучшения проходимости транспортных потоков и снижения трафика вблизи будущего путепровода, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общая протяженность обновленных участков составила более 12 км, а площадь — около 71 тысячи кв. м. Некоторые дороги привели в порядок большими «картами», другие — комплексно.

Так, отремонтировали отрезки дорог по следующим улицам: 3-я Просека, Академика Павлова, Кольцевая, Парковый переулок, 6-я Радиальная, 8-я Радиальная, Тихвинская, Академика Платонова, 2-я Малая просека, проезд от дома № 206Б по Советской Армии до дома № 4 по Солнечной, Финская, проезд между домами № 143-143а по 6-й Просеке, Ботанический переулок, 6-я Просека, Донбасская, 5-я Просека.

Напомним, 25 сентября в Самаре ограничат движение по Ново-Садовой от АЗС «Татнефть» до улицы Советской Армии. Участок по направлению «в город» будет закрыт до окончания строительства развязки. Транспорт направят по дублерам. Кроме того, планируют открыть проезд через территорию МТЛ «Арена».