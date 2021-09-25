Местами дождь: погода в Самарской области на 25 сентября 2021

Днем будет облачно с прояснениями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в субботу, 25 сентября, будет облачно с прояснениями, дождь пройдет только местами по региону. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- В Самаре, Тольятти и Сызрани +12… +14, без существенных осадков. По региону +11… +16, местами небольшой дождь, - говорится в сообщении.

В Самарской области будет восточный ветер с переходом на северо-западный, его скорость - 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 26 сентября, также облачно с прояснениями и без существенных осадков. Утром местами будет туман, а температура воздуха днем +11… +16. Ночью столбики термометров опустятся до +4… +9.