Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 сентября 2021 14:10

Следователи заинтересовались пожаром на улице Галактионовской в Самаре

Там нашли тела двух женщин
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар произошел вечером в пятницу 24 сентября.

Пожар произошел вечером в пятницу 24 сентября.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Следовали Ленинского района Самары начали доследственную проверку пожара в квартире на улице Галактионовской, где нашли тела двух женщин. По предварительным данным, люди умерли от отправления продуктами горения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

- Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые медицинские и пожарно-технические исследования, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Напомним, вечером в пятницу, 24 сентября, пламя вспыхнуло в одной из квартир на третьем этаже дома №130 по улице Галактионовской. Там полыхали домашние вещи.

Из подъезда эвакуировали 10 человек, в том числе трех детей.