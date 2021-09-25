Следователи заинтересовались пожаром на улице Галактионовской в Самаре

Пожар произошел вечером в пятницу 24 сентября. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Следовали Ленинского района Самары начали доследственную проверку пожара в квартире на улице Галактионовской, где нашли тела двух женщин. По предварительным данным, люди умерли от отправления продуктами горения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

- Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые медицинские и пожарно-технические исследования, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Напомним, вечером в пятницу, 24 сентября, пламя вспыхнуло в одной из квартир на третьем этаже дома №130 по улице Галактионовской. Там полыхали домашние вещи.

Из подъезда эвакуировали 10 человек, в том числе трех детей.