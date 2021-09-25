Студия Артемия Лебедева разработает для Самары уникальный дизайн-код

Начать предлагают со старой части города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный архитектор студии Артемия Лебедева Олег Стукалов предложил разработать для Самары уникальный дизайн-код. Этот код будет учитывать идентичность города и соответствовать современным стандартам. Начать планируют с исторической части Самары.

Предложение прозвучало во время встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с известным российским дизайнером Артемием Лебедевым и его командой на фестивале 404fest.

- Сегодня тема развития городских пространств интересует практически всех - жителей городов и всех населенных пунктов. Мы видим, какая есть востребованность сегодня в обществе не только фиксировать, но и участвовать в изменениях пространств, в том, чтобы делать их комфортными, удобными, приводить в соответствие с тем видением, которое есть в сообществе проживающих на данной территории, - отметил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров (справа) встретился с Артемием Лебедевым и его командой.

При разработке дизайн-кода могут учесть расположение города – между двумя реками, а также одну из визиток Самары - благоустроенную набережную.

Кроме того, эксперты рассказали, что у студии Лебедева есть предложение для развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Если Самара и Тольятти станут де факто одним городом, то это поможет обоим городам выйти на качественно другой уровень.

Дизайн-код подразумевает единство внешнего вида всех вывесок, входных групп, торговых объектов, рекламы и т.д. Он помогает серьезно изменить городскую среду, сделать ее более комфортной.