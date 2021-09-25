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Происшествия25 сентября 2021 18:55

В Сызрани грабитель с ножом обчистил кассу магазина

Его задержали
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Подозреваемого задержали старшие сержанты полиции Александр Жигалов и Александр Кистанов.

Подозреваемого задержали старшие сержанты полиции Александр Жигалов и Александр Кистанов.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани мужчина в маске обчистил кассу магазина на проспекте 50 лет Октября. Он был с ножом, продавщица не стала мешать ему забрать деньги. Грабителя объявили в розыск и задержали уже в течение часа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемого заметили около одного из домов. Когда мужчина увидел полицейскую машину, то бросился бежать, однако скрыться у него не получилось. При досмотре у подозреваемого нашли деньги и маску.

Грабитель может ближайшие 10 лет провести за решеткой. Именно такое максимальное наказание по уголовной статье. Расследование еще продолжается.