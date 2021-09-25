«Лада» по буллитам проиграла «Зауралью» 3:4

Это третье поражение «Лады» на старте сезона ВХЛ. Фото: ХК «Лада» (Тольятти).

«Лада» в Тольятти проиграла курганскому «Зауралью» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Основное время поединка на «Лада-Арене» закончилось со счетом 3:3. Голы у хозяев забили Андрей Белозеров с передачи Максима Денежкина и Михаил Мокин, последний оформил дубль.

Это третье поражение «автозаводцев» в семи матчах на старте сезона ВХЛ. Следующую встречу тольяттинцы проведут также дома, на «Лада-Арене», в понедельник, 27 сентября. Соперник – клуб «Горняк-УГМК» из города Верхняя Пышма Свердловской области.