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Спорт25 сентября 2021 20:34

«Акрон» нанес лидеру ФНЛ «Торпедо» первое поражение в сезоне

Тольяттинцы выиграли на своем поле 1:0
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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После 13 туров «Акрон» идет на 15-ом месте в ФНЛ. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

После 13 туров «Акрон» идет на 15-ом месте в ФНЛ. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» обыграл московское «Торпедо» в матче 13 тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулевске и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Акрона». Единственный гол в матче забил Иван Чудин на 14-ой минуте встречи.

До этого поединка «Торпедо» единолично возглавляло турнирную таблицу ФНЛ, однако теперь делит 1-2 места с «Оренбургом». «Акрон» нанес «автозаводцам» первое поражение в сезоне.

После 13 туров тольяттинцы идут на 15-ом месте в ФНЛ. В следующем туре «Акрон» в Жигулевске примет красноярский «Енисей». Матч пройдет в среду, 29 сентября.