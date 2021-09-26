В Самаре молодой водитель средь бела дня сбил двух девятилетних девочек

Девочки перебегали дорогу в неположенном месте. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре молодой водитель на черной машине сбил двух девятилетних девочек, перебегавших дорогу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло средь бела дня в субботу 25 сентября в микрорайоне «Новая Самара». 30-летний водитель на «Лада-219010» ехал по микрорайону со стороны 22-го километра Московского шоссе по направлению ул. Н. Баженого.

- Напротив дома №38 квартала №1 поселка Мехзавод водитель совершил наезд на двух пешеходов, девочек девяти лет,- рассказали в ГУ МВД. – Они перебегали проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. Девочки были без сопровождения взрослых.

К сожалению, не обошлось без телесных повреждений, обеим девочкам потребовалась помощь медиков. Одна из девочек была госпитализирована, вторую отпустили лечиться дома.