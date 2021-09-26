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Общество26 сентября 2021 12:02

В Тольятти на завод прибежала лиса. Показываем, что она там делала

Работники засняли животное на видео и выложили запись в соцсети
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Животное без опаски вышло к людям. Фото: скрин видео

Животное без опаски вышло к людям. Фото: скрин видео

В Тольятти на один из заводов города прибежала лиса. Сотрудники предприятия сняли животное на видео и выложили запись в социальные сети.

На видео отчетливо видно, как рыжая красавица довольно уверенно бегает по промышленной территории. Она обнюхивает землю и бетонные конструкции, потом подбирает еду, которую ей бросили люди, и неторопливо удаляется.

Среди комментаторов разгорелись споры. Одни посчитали, что раз животное забежало в город на завод и приближается к людям, то оно бешеное и может быть опасно.

Однако другие возразили, что виной всему могут быть недавние лесные пожары в Тольятти, из-за которых в лесу стало нечего есть. И голод вынудил лису выйти к людям в поисках пропитания.

- Нет у нее бешенства, - пишет Валерия Петрова. - Бешеные лисы ничего есть не могут, а эта кушает. А если не боится человека – то ручная или прирученная.

В Тольятти на завод прибежала лиса