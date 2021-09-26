Только четверо из десяти жителей Самары верят в успешную карьеру в родном городе

Не все самарцы считают родной город хорошим местом для построения карьеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только четверо из десяти жителей Самары верят, что добьются успехов в карьере в родном городе. При этом число таких оптимистов уже на протяжении нескольких лет снижается. Такие неутешительные данные опубликовали аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Эксперты провели опрос и спросили жителей мегаполисов, считают ли они свой город лучшим вариантом для построения карьеры. Итоги оказались довольно печальны. По данным сервиса, в Самаре только 38% считает свой город лучшим местом для построения карьеры. Почти столько же, 36% опрошенных, заявили об обратном, а 26% затруднились ответить на вопрос.

- С каждым годом все меньшее количество самарцев видят свое успешное карьерное будущее в родном городе, - резюмируют эксперты сервиса. – Так, в 2014 таких было 49%, в 2018 – 45%, в 2020 – 41%, а в 2021 – 38%.

В SuperJob отметили, что это общая тенденция для городов в пандемийную эпоху. Самые лучшие карьерные возможности, с точки зрения россиян, открываются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени и Екатеринбурге. Сложнее всего строить карьеру в Волгограде и Саратове.