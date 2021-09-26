Из-за перекрытия Ново-Садовой автобусы в Самаре поедут в объезд. Рассказываем, как

Автобус 50 маршрута поедет по-другому Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Из-за перекрытия основного хода ул.Ново-Садовой для строительства двухуровневой развязки три маршрута автобусов в городе изменили схему движения. Об этом сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».

Изменение схемы движения коснется трех маршрутов - №50, №35 и №61.

Автобусы 50 маршрута поедут по дублеру ул.Ново-Садовой в оба направления.

Автобусы маршрута №35 в сторону НФС поедут по ул.Советской армии - дублеру Ново-Садовой - ул.Шверника - ул.Солнечная - 6-я просека - 5-я просека – ул.Советской Армии.

По направлению к Дому Молодежи автобусы №35 поедут по ул.Советской Армии – дублеру Ново-Садовой - и далее по маршруту.

Автобусы 61 маршрута в сторону «Колизея» поедут по дублеру Ново-Садовой - ул.Шверника - ул.Солнечная и далее по маршруту. В сторону Хлебной площади автобусы №61 будут объезжать закрытый участок так: ул.Солнечная - 6-я просека - 5-я просека - ул.Советской Армии – дублер Ново-Садовой и далее по маршруту.