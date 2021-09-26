Фестиваль продлится до 2 октября. Фото: администрация Самары

В Самаре стартовал V Межрегиональный фестиваль «Волга театральная». Это единственный фестиваль в Поволжье, который объединил профессиональные театры. Он поводится раз в два года с 2013 года.

Зрители и эксперты увидят 13 театральных коллективов из 9 городов Поволжья – это Самара, Новокуйбышевск, Тольятти, Ульяновск, Набережные Челны, Уфа, Саранск, Саратов и Арзамас. Постановки конкурсантов жюри оценивает в десяти номинациях. Конкурсную программу фестиваля открыл спектакль театра «Самарская площадь» с постановкой «Кавказский меловой круг».

Фестиваль будет идти до 2 октября на площадках театра «Самарская площадь», «Камерная сцена», ТЮЗ «СамАрт», драмтеатра, театра-студии «Грань» и на сцене обновленного самарского Театра кукол. Билеты можно приобрести в кассах города.