В Самаре бесследно исчез худой 18-летний парень в черном

Если вы что-то знаете о местонахождении Даниила - звоните по телефонам в ориентировке

В Самаре бесследно исчез 18-летний парень. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», в последний раз Даниила Стрельцова видели 5 августа, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

- Рост молодого человека 180 сантиметров, он худощавого телосложения, у него черные волосы и карие глаз, - говорится в ориентировке. – В день пропажи Даниил был одет в черные джинсовые шорты, черную толстовку и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Даниила, просят сообщить об этом по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.