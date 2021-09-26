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Общество26 сентября 2021 18:26

Новый максимум: в Самарской области за сутки 26 сентября коронавирусом заболело 574 человека

Почти половина заболевших – в Самаре
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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В Самарской области достигнут очередной максимум по числу заболевших коронавирусом

В Самарской области достигнут очередной максимум по числу заболевших коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки 26 сентября 2021 года коронавирус подтвердился у 574 новых больных. На сегодняшний день это максимум с начала пандемии. Такие данные озвучили в региональном оперштабе.

- Почти половина новых заболевших – в Самаре, 250 человек. 81 новый больной с подтвержденным диагнозом – в Тольятти, 32 – в Новокуйбышевске,- сообщает оперштаб.

22 новых заболевших выявлены в Кинеле, 19 – в Отрадном и 13 – в Сызрани.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 102 870 человек, из них 3789 скончались.