В Самаре на нефтеперерабатывающем заводе загорелась одна из установок

С пожаром на КНПЗ справились быстро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на территории Куйбышевского НПЗ 26 сентября 2021 года вспыхнул пожар. Здесь загорелась одна из технологических установок.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе по адресу ул.Грозненская, 25 поступило на пульт дежурного в 14.29.

- На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, от МЧС России было задействовано 18 человек и 5 единиц техники, - пояснили в МЧС.

Как пояснили в пресс-службе завода журналисту «КП-Самара», возгорание технологических объектов КНПЗ произошло на небольшой площади - 0,5 кв. м

- Возгорание оперативно ликвидировано силами пожарных расчетов предприятия, - пояснили в пресс-службе. - Влияние на производственную программу отсутствует.

К счастью, обошлось без пострадавших. Справиться с огнем пожарным удалось быстро. Уже в 15.04 возгорание было локализовано, а в 16.00 – и вовсе ликвидировано.