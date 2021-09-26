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Общество26 сентября 2021 19:24

В Самарской области от коронавируса за сутки умерло 18 человек

А общее число жизней, которые забрал ковид с начала пандемии, достигло в регионе 3789 человек
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Число смертей от коронавируса, к сожалению, растет

Число смертей от коронавируса, к сожалению, растет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки от коронавируса умерло 18 человек. Такие данные по состоянию на 26 сентября 2021 года озвучили в региональном оперштабе.

- Самому младшему из скончавшихся был 51 год, самой пожилой – 91 год, - пояснили в оперштабе. – Большинство из умерших страдали сопутствующими заболеваниями.

В общей сложности с начала пандемии в Самарской области коронавирус забрал жизни 3789 человек. Показатель смертности на 100 тысяч населения в Самарской области составляет 118,67 (по стране - 139,66), коэффициент летальности в губернии - 3,68 (в стране - 2,75).