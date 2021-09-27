В Самарской области на пожаре погиб мужчина

Через полчаса пожар удалось локализовать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МС по Самарской области.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 18.30.

- Загорелся частный дом с мансардой, - пояснили в МЧС. – Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Пламя тушили 26 огнеборцев и 7 единиц техники. Уже через полчаса, в 19.03, объявили о локализации пожара. Однако, к сожалению, не обошлось без жертв – на пожаре погиб мужчина.