ESG и искусственный интеллект: Сбер совместно с партнерами провел в Самаре Международный правовой банковский форум

В Самаре завершился третий Международный правовой банковский форум «Актуальные вопросы права в банковской сфере», организаторами которого выступили Поволжский банка Сбербанка, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева и Самарский государственный экономический университет.

Форум проходил в офлайн и онлайн-форматах. Всего в нем приняло участие более 1500 представителей банковского сообщества, юристы, экономисты, преподаватели ведущих образовательных организаций Поволжья. Ключевой темой Форума стали «ESG политика компаний: практика, возможности, прогресс» и «Развитие новых правовых институтов для бизнеса в постковидный период».

Особое внимание на форуме уделили внедрению цифровых технологий в банковскую сферу. В своем выступлении вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев отметил, что в Сбере сегодня возрастает роль роботизированных коммуникации в собственных процессах взыскания.

«Технология доказала свою эффективность: ей пользуется более пятидесяти крупнейших российских компаний, из них 70% относятся к финансовому сектору. Если говорить непосредственно о процессах взыскания, то робот даёт экономию времени и издержек, корректно общается с должниками. Кроме того, его функционал можно настроить в соответствии со всеми законодательными ограничениями. Однако полностью заменить людей робот не сможет: сложные ситуации, требующие погружения в проблему, под силу решить только человеку. На робота можно перевести значительный объем рутинного взаимодействия с клиентами».