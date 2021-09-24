МТС подключила автомобили HAVAL к интернету вещей

SIM-чипы МТС устанавливаются в штатный телекоммуникационный модуль HAVAL и обеспечивают бесперебойную передачу данных, необходимых для использования приложения MY HAVAL.

Первой моделью HAVAL с SIM-чипами на российском рынке станет кроссовер HAVAL JOLION в комплектациях Elite и Premium. Платформа IoT Connected Car МТС дает возможность владельцу удаленно управлять автомобилем через пользовательское приложение MY HAVAL. Оно позволяет запускать двигатель и контролировать его работу, закрывать окна, блокировать и открывать центральный замок, настраивать кондиционер и обогрев сидений. Кроме того, владельцы смогут получать актуальную информацию о местоположении автомобиля, расходе топлива, давлении в шинах и других параметрах.

«По прогнозам экспертов, в перспективе нескольких лет более половины автомобилей будут сходить с конвейера уже готовыми к использованию высокоскоростного мобильного интернета. МТС имеет широчайшую экспертизу в области интернета вещей и активно развивает направление подключенных авто. Мы рады предложить наши решения международному автопроизводителю HAVAL, чтобы еще больше клиентов начали пользоваться комфортным доступом к цифровым сервисам при управлении и перемещении на автомобиле», — прокомментировал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

«HAVAL – бренд интеллектуальных технологий. Мы стремимся оснащать наши модели передовыми разработками и инновационными системами, поэтому начало сотрудничества с МТС – важный этап развития HAVAL в России. Нет сомнений в том, что будущее – за подключенными автомобилями, которые обеспечивают более высокий уровень безопасности и комфорта. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы будущее наступило как можно быстрее», – отметил Жером Сего, исполнительный директор HAVAL в России.

SIM-чип поддерживает работу в сетях связи 2G, 3G и LTE, отличается от обычной SIM-карты стойкостью к вибрациям, способностью работать в широком температурном диапазоне от –40° до +105°С. При отсутствии доступа к интернету, SIM-чипами возможно управлять через SMS-сообщения (по SMPP-каналу). МТС начала реализовывать проекты по подключению автомобилей к интернету вещей в 2016 году, среди партнеров оператора такие производители, как Geely, Renault, Nissan, Toyota и Lexus.