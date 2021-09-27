Самарцы предпочитают автомобили серого цвета

Автомобили ярких цветов не столь популярны у автолюбителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы предпочитают автомобили серого или серебристого цветов. Такие выводы по результатам проведенного исследования озвучили аналитики автомобильного сайта Дром.

По результатам исследования выяснилось, что 27% автовладельцев Самарской области предпочитают серые или серебристые машины. На втором месте по популярности среди самарских водителей — белые авто, их выбрал каждый четвертый покупатель (25%), Третья строчка рейтинга – у черных автомобилей, их выбрали 20% водителей.

А вот цветные машины занимают всего 28% рынка. При этом 8% водителей предпочитают синие авто, 6% - красные, 5% - коричневые. Зеленые бежевые авто покупают 4% автолюбителей, а желтые и фиолетовые – всего по 1% автовладельцев.